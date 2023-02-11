Luis Abraham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Abraham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Abraham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Abraham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Abraham 12 Ocak 1998 tarihinde Arroyito (CBA) şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Ignacio Abraham şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Abraham Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Abraham, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Abraham'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Abraham Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Abraham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Abraham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Abraham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Juv. Unida (G)

11 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes RC

Luis Abraham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Abraham şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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