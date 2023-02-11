Leonel Buter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Buter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Buter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Buter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Buter 27 Ocak 1993 tarihinde General Roca şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonel Alexander Buter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Buter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonel Buter, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonel Buter'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonel Buter Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonel Buter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonel Buter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Buter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2014 yılında Douglas Haig

31 Aralık 2014 yılında Indep'te II

9 Mayıs 2015 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2015 yılında Indep'te II

8 Mart 2016 yılında CD Olmedo

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Alumni

31 Ocak 2018 yılında AS Rodos

8 Eylül 2018 yılında Ethn. Pire

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2020 yılında CA Atenas

1 Eylül 2020 yılında Barracas C.

10 Ocak 2022 yılında Ind. Petrolero

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Leonel Buter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Buter şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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