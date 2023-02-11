Marcos Fissore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Fissore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Fissore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Fissore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Fissore 8 Ağu 1992 tarihinde San Marcos Sud şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Fissore şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Fissore Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Fissore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marcos Fissore'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Fissore Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Fissore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Fissore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Fissore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Libertad

1 Ocak 2016 yılında Patria

1 Temmuz 2016 yılında Sportivo Las Parejas

1 Temmuz 2019 yılında Chaco For Ever

Marcos Fissore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Fissore şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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