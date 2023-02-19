Cristian Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Castro 25 Ocak 2001 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Castro Devenish şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Castro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM Colombia yapmaktadır. Cristian Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Castro'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Cristian Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vizela U19

30 Haziran 2020 yılında Nacional U20

27 Ağu 2020 yılında Boavista

30 Haziran 2021 yılında Nacional U20

1 Temmuz 2021 yılında Atl. Nacional

Cristian Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Castro şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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