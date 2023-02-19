Sergio Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Mosquera 9 Şubat 1994 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Andrés Mosquera Zapata şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Mosquera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Sergio Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Mosquera'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sergio Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergio Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Envigado

1 Temmuz 2016 yılında Deportes Tolima

30 Haziran 2017 yılında Envigado

1 Ocak 2018 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

Sergio Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Mosquera şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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