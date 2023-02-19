Juan Felipe Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Felipe Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Felipe Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Felipe Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Felipe Aguirre 29 Ağu 1996 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Felipe Aguirre Tabares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Felipe Aguirre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JHEYMAN SPORTS yapmaktadır. Juan Felipe Aguirre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Felipe Aguirre'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Felipe Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Felipe Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Felipe Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Felipe Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Leones FC

24 Ocak 2019 yılında Celaya

7 Nisan 2021 yılında Wanderers

31 Aralık 2022 yılında Celaya

1 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

Juan Felipe Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Felipe Aguirre şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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