Jayder Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayder Asprilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayder Asprilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jayder Asprilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jayder Asprilla 20 Mart 2003 tarihinde Bajo Baudó şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jayder Asprilla Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jayder Asprilla Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jayder Asprilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jayder Asprilla'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jayder Asprilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jayder Asprilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jayder Asprilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jayder Asprilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Atl. Nacional

Jayder Asprilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jayder Asprilla şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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