Ewil Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewil Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ewil Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ewil Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ewil Murillo 21 Haziran 2000 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ewil Hernando Murillo Renteria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ewil Murillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Player yapmaktadır. Ewil Murillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ewil Murillo'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ewil Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ewil Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ewil Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ewil Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Estoril A23

30 Haziran 2020 yılında Nacional U20

1 Ocak 2021 yılında Valledupar

31 Aralık 2021 yılında Nacional U20

1 Ocak 2022 yılında Real Cartagena

30 Haziran 2022 yılında Nacional U20

1 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

Ewil Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ewil Murillo şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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