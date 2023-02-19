Brahian Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahian Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brahian Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brahian Palacios ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brahian Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahian Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahian Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brahian Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brahian Palacios 24 Kasım 2002 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brahian Palacios Alzate şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brahian Palacios Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brahian Palacios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brahian Palacios'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brahian Palaciosboyu ve yaşı kaç

Brahian Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brahian Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Brahian Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brahian Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Atl. Nacional

Brahian Palacios kimdir

Brahian Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brahian Palacios şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Brahian Palacios nereli

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