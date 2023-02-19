Jefferson Duque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Duque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Duque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Duque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Duque 17 Mayıs 1987 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Andrés Duque Montoya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Duque Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WORLD SPORTS MANAGEMENT SAS yapmaktadır. Jefferson Duque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jefferson Duque'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jefferson Duque Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeffduque_9/

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Jefferson Duque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Duque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jefferson Duque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Duque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Pereira

1 Ocak 2009 yılında Pereira B

1 Ocak 2010 yılında Dep. Rionegro

1 Temmuz 2012 yılında Atl. Nacional

30 Ocak 2016 yılında Atlas

31 Ocak 2016 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2017 yılında Atlas

1 Ocak 2018 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2018 yılında Atlas

12 Temmuz 2019 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2019 yılında Atlas

1 Ocak 2020 yılında Atl. Nacional

Jefferson Duque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Duque şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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