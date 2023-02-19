Jader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jader 24 Temmuz 2003 tarihinde Rondonópolis şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jader Barbosa da Silva Gentil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jader Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK yapmaktadır. Jader, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jader'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2023 yılında Athletico U20

Jader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jader şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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