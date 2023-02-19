Harlen Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harlen Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harlen Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harlen Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harlen Castillo 17 Ağu 1993 tarihinde Istmina şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Harlen Alfred Castillo Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harlen Castillo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Harlen Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Harlen Castillo'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harlen Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harlen Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harlen Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harlen Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Pereira

24 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

Harlen Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harlen Castillo şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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