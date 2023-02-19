Felix Charrupi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Charrupi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Charrupi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Charrupi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Charrupi 13 Mayıs 2001 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Felix Eduardo Charrupí Mina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Charrupi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OF yapmaktadır. Felix Charrupi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına - tarihinde katılmıştır. Felix Charrupi'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felix Charrupi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Charrupi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Charrupi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Charrupi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2019 yılında Estoril A23

1 Temmuz 2020 yılında Atlético FC

4 Ocak 2022 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

Felix Charrupi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Charrupi şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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