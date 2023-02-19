David Agudelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Agudelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Agudelo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Agudelo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Agudelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Agudelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Agudelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Agudelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Agudelo 8 Şubat 1997 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Santiago Agudelo Ospina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Agudelo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Agudelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. David Agudelo'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

David Agudeloboyu ve yaşı kaç

David Agudelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Agudelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

David Agudelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Agudelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Atl. Nacional

30 Temmuz 2019 yılında Rionegro Águila

14 Mart 2021 yılında Atl. Nacional

22 Ocak 2022 yılında Atlético FC

31 Aralık 2022 yılında Atl. Nacional

David Agudelo kimdir

David Agudelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Agudelo şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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David Agudelo nereli

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