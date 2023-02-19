Kevin Mier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Mier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Mier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Mier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Mier 18 Mayıs 2000 tarihinde Barrancabermeja şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Leonardo Mier Robles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Mier Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Player yapmaktadır. Kevin Mier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Mier'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Mier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Mier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Mier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Mier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Nacional

2 Temmuz 2019 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2019 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2020 yılında Valledupar

1 Ocak 2021 yılında Atl. Nacional

Kevin Mier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Mier şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Mier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 17 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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