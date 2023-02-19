Sebastian Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Gomez 3 Haziran 1996 tarihinde Girardota şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Gómez Londoño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Gomez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Player yapmaktadır. Sebastian Gomez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastian Gomez'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2016 yılında Leones FC

31 Aralık 2018 yılında Atl. Nacional

Sebastian Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Gomez şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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