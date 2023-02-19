Nelson Deossa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Deossa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Deossa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Deossa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Deossa 6 Şubat 2000 tarihinde Marmato şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nelson Alexander Deossa Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Deossa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Nelson Deossa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nelson Deossa'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nelson Deossa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Deossa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelson Deossa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Deossa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Atlético Huila

26 Ocak 2022 yılında Estudiantes

30 Haziran 2022 yılında Atlético Huila

9 Temmuz 2022 yılında Junior FC

1 Ocak 2023 yılında Atlético Huila

24 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2024 yılında Atlético Huila

Nelson Deossa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Deossa şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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