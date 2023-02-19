Gianfranco Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianfranco Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianfranco Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianfranco Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianfranco Pena 11 Temmuz 2000 tarihinde Jamundí şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gianfranco Peña Aponzá şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianfranco Pena Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Player yapmaktadır. Gianfranco Pena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına - tarihinde katılmıştır. Gianfranco Pena'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gianfranco Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianfranco Pena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gianfranco Pena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianfranco Pena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Valledupar

1 Ocak 2022 yılında Atl. Nacional

3 Ocak 2022 yılında CD América

1 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

Gianfranco Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianfranco Pena şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.