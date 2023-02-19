Jhon Solis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Solis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Solis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Solis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Solis 3 Ekim 2004 tarihinde Guacarí şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Elmer Solís Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Solis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Jhon Solis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Solis'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Solis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Solis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Solis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Solis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Atl. Nacional

Jhon Solis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Solis şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Jhon Solis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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