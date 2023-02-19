Yeiler Goez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeiler Goez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeiler Goez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeiler Goez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeiler Goez 1 Kasım 1999 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yéiler Andrés Góez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeiler Goez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Yeiler Goez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Yeiler Goez'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeiler Goez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeiler Goez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yeiler Goez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeiler Goez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Atl. Nacional

15 Eylül 2020 yılında CA Colón

31 Aralık 2021 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2022 yılında Indep. Santa Fe

30 Haziran 2022 yılında Atl. Nacional

16 Temmuz 2022 yılında Pereira

31 Aralık 2022 yılında Atl. Nacional

Yeiler Goez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeiler Goez şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.