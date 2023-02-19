Cristian Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Blanco 29 Ocak 1999 tarihinde Rionegro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Blanco Betancur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Blanco Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Cristian Blanco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cristian Blanco'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2021 yılında Envigado

30 Haziran 2021 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2021 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2022 yılında Atl. Nacional

Cristian Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Blanco şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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