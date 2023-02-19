Danovis Banguero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danovis Banguero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danovis Banguero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danovis Banguero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danovis Banguero 27 Ekim 1989 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Danovis Banguero Lerma şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danovis Banguero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JGS yapmaktadır. Danovis Banguero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Danovis Banguero'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Danovis Banguero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danovis Banguero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Danovis Banguero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danovis Banguero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2011 yılında Union Magdalena

1 Temmuz 2011 yılında Deportes Tolima

15 Ocak 2016 yılında Atlético Huila

30 Haziran 2016 yılında Deportes Tolima

4 Ocak 2021 yılında Atl. Nacional

Danovis Banguero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danovis Banguero şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.