Dorlan Pabon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorlan Pabon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorlan Pabon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorlan Pabon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorlan Pabon 24 Ocak 1988 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dorlan Mauricio Pabón Ríos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorlan Pabon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dorlan Pabon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dorlan Pabon'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dorlan Pabon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DorlanPabon8

http://instagram.com/dpabon88#

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Dorlan Pabon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorlan Pabon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dorlan Pabon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorlan Pabon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Envigado

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2012 yılında Parma

31 Ocak 2013 yılında Betis

30 Haziran 2013 yılında Parma

1 Temmuz 2013 yılında Monterrey

17 Ağu 2013 yılında Valencia

27 Ocak 2014 yılında São Paulo

30 Haziran 2014 yılında Valencia

1 Temmuz 2014 yılında Monterrey

6 Temmuz 2021 yılında Atl. Nacional

Dorlan Pabon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorlan Pabon şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dorlan Pabon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bajo Cauca

Kolombiya takımında 11 numaralı formasıyla 9 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

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