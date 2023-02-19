Andres Felipe Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Felipe Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Felipe Roman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Felipe Roman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Felipe Roman 5 Ekim 1995 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Román Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Felipe Roman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Felipe Roman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Felipe Roman'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Felipe Roman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Felipe Roman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andres Felipe Roman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Felipe Roman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Millonarios

15 Temmuz 2022 yılında Atl. Nacional

Andres Felipe Roman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Felipe Roman şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Andres Felipe Roman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 2 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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