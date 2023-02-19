Samuel Velasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Velasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Velasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Velasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Velasquez 29 Mayıs 2003 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Velásquez Uribe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Velasquez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management SAS yapmaktadır. Samuel Velasquez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Velasquez'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Velasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Velasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Velasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Velasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

Samuel Velasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Velasquez şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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