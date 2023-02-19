Juan Jose Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Jose Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Jose Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Jose Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Jose Arias 8 Ocak 2004 tarihinde Rionegro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Arias Henao şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Jose Arias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management SAS yapmaktadır. Juan Jose Arias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Jose Arias'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Jose Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Jose Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Jose Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Jose Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

Juan Jose Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Jose Arias şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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