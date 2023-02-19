Yerson Candelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yerson Candelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yerson Candelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yerson Candelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yerson Candelo 24 Şubat 1992 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yerson Candelo Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yerson Candelo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BM Sports Management yapmaktadır. Yerson Candelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Yerson Candelo'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yerson Candelo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yersoncandelo1924/

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Yerson Candelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yerson Candelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yerson Candelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yerson Candelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Deportivo Cali

5 Ağu 2015 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Nacional

Yerson Candelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yerson Candelo şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yerson Candelo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Cali (bis 6/2010)

Kolombiya takımında 4 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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