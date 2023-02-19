Nelson Palacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Palacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Palacio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Palacio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Palacio 16 Haziran 2001 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nelson Daniel Palacio Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Palacio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Player yapmaktadır. Nelson Palacio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına - tarihinde katılmıştır. Nelson Palacio'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nelson Palacio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Palacio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelson Palacio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Palacio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Valledupar

30 Haziran 2021 yılında Atl. Nacional

Nelson Palacio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Palacio şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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