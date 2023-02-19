Yair Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yair Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yair Mena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yair Mena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yair Mena 28 Haziran 2000 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yair Mena Palacios şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yair Mena Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GestiSports yapmaktadır. Yair Mena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına - tarihinde katılmıştır. Yair Mena'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yair Mena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yair Mena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yair Mena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yair Mena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Valledupar

31 Aralık 2021 yılında Nacional U20

19 Ocak 2022 yılında Llaneros FC

1 Temmuz 2022 yılında Atl. Nacional

Yair Mena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yair Mena şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.