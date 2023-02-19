Jarlan Barrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarlan Barrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarlan Barrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jarlan Barrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jarlan Barrera 16 Eylül 1995 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jarlan Júnior Barrera Escalona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jarlan Barrera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jarlan Barrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jarlan Barrera'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jarlan Barrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jarlanjbarrera

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http://www.instagram.com/jarlanjbarrera

Jarlan Barrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jarlan Barrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jarlan Barrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jarlan Barrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Junior FC U20

1 Temmuz 2014 yılında Junior FC

1 Ocak 2019 yılında Tigres UANL

8 Ocak 2019 yılında Rosario Central

30 Haziran 2019 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Nacional

Jarlan Barrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jarlan Barrera şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Jarlan Barrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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