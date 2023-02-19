Jhon Duque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Duque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Duque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Duque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Duque 4 Haziran 1992 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Fredy Duque Arias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Duque Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Jhon Duque, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Duque'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Duque Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jhonduque92/

Jhon Duque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Duque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jhon Duque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Duque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Millonarios

1 Ocak 2021 yılında San Luis

3 Ocak 2022 yılında Atl. Nacional

Jhon Duque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Duque şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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