Alvaro Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Angulo 3 Haziran 1997 tarihinde Tumáco şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Anyiver Angulo Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Angulo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Talent yapmaktadır. Alvaro Angulo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Angulo'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alvaro Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Rionegro Águila

18 Ocak 2022 yılında Atl. Nacional

Alvaro Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Angulo şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Alvaro Angulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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