Luis Marquinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Marquinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Marquinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Marquinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Marquinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Marquinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Marquinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Marquinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Marquinez 10 Nisan 2003 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Miguel Marquinez Preciado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Marquinez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Marquinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Marquinez'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Marquinezboyu ve yaşı kaç

Luis Marquinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Marquinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Marquinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Marquinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Atl. Nacional

Luis Marquinez kimdir

Luis Marquinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Marquinez şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Luis Marquinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Marquinez nereli

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