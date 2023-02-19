Francisco Da Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Da Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Da Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Da Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Da Costa 5 Mayıs 1995 tarihinde Taquari şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco da Costa Aragão şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Da Costa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rotceh Master Agency yapmaktadır. Francisco Da Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Da Costa'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Francisco Da Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_frandacosta

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Francisco Da Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Da Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francisco Da Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Da Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Inter de Lages

30 Haziran 2015 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2015 yılında Tombense

31 Aralık 2015 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2016 yılında Operário-PR

30 Haziran 2016 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2016 yılında EC São José

1 Ocak 2017 yılında Inter

1 Ocak 2018 yılında Venados FC

30 Haziran 2018 yılında Inter

1 Ocak 2019 yılında Atlante

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

1 Ocak 2022 yılında Bolívar

1 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2023 yılında Bolívar

Francisco Da Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Da Costa şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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