Tomas Angel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Angel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Angel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Angel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Angel 20 Şubat 2003 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Ángel Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Angel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management SAS yapmaktadır. Tomas Angel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Angel'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Angel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Angel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Angel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Angel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Atl. Nacional

Tomas Angel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Angel şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Angel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Estudiantil, Atlético Nacional

Kolombiya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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