Cristian Zapata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Zapata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Zapata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Zapata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Zapata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Zapata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Zapata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Zapata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Zapata 30 Eylül 1986 tarihinde Padilla şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristián Eduardo Zapata Valencia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Zapata Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Cristian Zapata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Zapata'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Zapata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zapatacristian/

Cristian Zapataboyu ve yaşı kaç

Cristian Zapata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Zapata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Zapata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Zapata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Deportivo Cali

31 Ağu 2005 yılında Udinese

12 Temmuz 2011 yılında Villarreal

8 Ağu 2012 yılında Milan

30 Haziran 2013 yılında Villarreal

1 Temmuz 2013 yılında Milan

2 Temmuz 2019 yılında Genoa

28 Temmuz 2021 yılında San Lorenzo

1 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

Cristian Zapata kimdir

Cristian Zapata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Zapata şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Cali

Cristian Zapata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 2 numaralı formasıyla 12 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 2 gol atmıştır.

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Cristian Zapata nereli

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