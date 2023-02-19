Oscar Perea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Perea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Perea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Perea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Perea 27 Eylül 2005 tarihinde La Virginia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Oscar Andrés Perea Abonce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Perea Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Oscar Perea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Perea'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Perea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Perea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Oscar Perea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Perea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

Oscar Perea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Perea şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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