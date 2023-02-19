Juan Pablo Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Ramirez 26 Kasım 1997 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Ramírez Velásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Ramirez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSoccer24 yapmaktadır. Juan Pablo Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Nacional futbol takımında oynamaktadır. Atlético Nacional takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Ramirez'nin Atlético Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/indioramirez97

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http://www.instagram.com/juanpablo9797/

Juan Pablo Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Pablo Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2017 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2017 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2018 yılında Leones FC

8 Temmuz 2018 yılında Atl. Nacional

6 Ocak 2020 yılında A. Bucaramanga

30 Haziran 2020 yılında Atl. Nacional

17 Kasım 2020 yılında EC Bahia

31 Aralık 2021 yılında Atl. Nacional

24 Ocak 2022 yılında América-MG

31 Aralık 2022 yılında Atl. Nacional

Juan Pablo Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Ramirez şuan Atlético Nacional takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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