Saud Fallath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saud Fallath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saud Fallath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saud Fallath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saud Fallath 17 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saud Fallath Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saud Fallath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 5 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Saud Fallath'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saud Fallath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saud Fallath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saud Fallath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saud Fallath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2016 yılında Al-Faisaly FC

5 Ocak 2020 yılında Al-Shabab

Saud Fallath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saud Fallath şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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