Antonio Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Marin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Marin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Marin 9 Ocak 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Marin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Antonio Marin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio Marin'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Marinboyu ve yaşı kaç

Antonio Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antonio Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2009 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2018 yılında Dinamo Zagreb

1 Ekim 2020 yılında Monza

26 Ocak 2021 yılında Dinamo Zagreb

4 Şubat 2021 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2021 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Zagreb

18 Ocak 2023 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Antonio Marin kimdir

Antonio Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Marin şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK ZET 1927 (-01/2009), GNK Dinamo Zagreb (2009-2018)

Antonio Marin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Antonio Marin nereli

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