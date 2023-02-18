Duje Dujmovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Dujmovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Duje Dujmovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Duje Dujmovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Duje Dujmovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Dujmovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duje Dujmovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duje Dujmovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duje Dujmovic 15 Aralık 2003 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Duje Dujmović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duje Dujmovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Duje Dujmovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Duje Dujmovic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Duje Dujmovicboyu ve yaşı kaç

Duje Dujmovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duje Dujmovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Duje Dujmovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duje Dujmovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında NK Solin Jgd

1 Temmuz 2018 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Solin U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Solin

21 Ocak 2022 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Duje Dujmovic kimdir

Duje Dujmovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duje Dujmovic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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Duje Dujmovic nereli

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