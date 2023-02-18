Mato Stanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mato Stanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mato Stanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mato Stanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mato Stanic 11 Ocak 1998 tarihinde Ludwigshafen am Rhein şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mato Stanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mato Stanic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Mato Stanic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mato Stanic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mato Stanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mato Stanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mato Stanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mato Stanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında S. Brijeg U19

29 Ağu 2016 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb II

9 Şubat 2018 yılında NK Kustosija

30 Haziran 2018 yılında Din. Zagreb II

28 Ocak 2019 yılında Siroki Brijeg

30 Haziran 2019 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2019 yılında Siroki Brijeg

30 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka

29 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

27 Ocak 2023 yılında HNK Rijeka

Mato Stanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mato Stanic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mato Stanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mladost Gornja Dubica (2009-2012), Široki Brijeg (2013-2016)

Bosna-Hersek U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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