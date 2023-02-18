Veldin Hodza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veldin Hodza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veldin Hodza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veldin Hodza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veldin Hodza 15 Ekim 2002 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Veldin Hodža şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veldin Hodza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lautus Football yapmaktadır. Veldin Hodza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Veldin Hodza'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Veldin Hodza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veldin Hodza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Veldin Hodza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veldin Hodza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2019 yılında HNK Rijeka U19

9 Şubat 2021 yılında NK Orijent 1919

26 Ocak 2022 yılında HNK Rijeka

28 Ocak 2022 yılında Hrv Dragovoljac

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Veldin Hodza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veldin Hodza şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Veldin Hodza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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