Ayoub El Karmaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Karmaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub El Karmaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub El Karmaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub El Karmaoui {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub El Karmaoui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub El Karmaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mouloudia d'Oujda futbol takımında oynamaktadır. Mouloudia d'Oujda takımına - tarihinde katılmıştır. Ayoub El Karmaoui'nin Mouloudia d'Oujda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub El Karmaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub El Karmaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub El Karmaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub El Karmaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2021 yılında USM Oujda

30 Haziran 2021 yılında Mouloudia

Ayoub El Karmaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub El Karmaoui şuan Mouloudia d'Oujda takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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