Emiliano Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Melo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Melo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Melo 26 Mayıs 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Ezequiel Melo Sagradini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Melo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Emiliano Melo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Melo'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 17 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Melo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Melo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Melo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Melo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2022 yılında CA Cerro

Emiliano Melo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Melo şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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