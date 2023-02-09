Gege kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gege Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gege adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gege Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gege 28 Ocak 1994 tarihinde Mombaça şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Geirton Marques Aires şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gege Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOTBALL DIAMONDS yapmaktadır. Gege, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gege'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gege Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gege isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gege Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gege futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Botafogo

14 Ocak 2017 yılında ABC FC

30 Kasım 2017 yılında Botafogo

26 Ocak 2018 yılında Adana Demirspor

5 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Avaí FC

7 Şubat 2020 yılında Brasil-RS

9 Şubat 2021 yılında Santo André

21 Temmuz 2021 yılında Londrina-PR

11 Ocak 2022 yılında Ferroviária

4 Mayıs 2022 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Gege Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gege şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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