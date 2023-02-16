Max Dombrowka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Dombrowka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Dombrowka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Dombrowka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Dombrowka 24 Mart 1992 tarihinde Ingolstadt şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Dombrowka Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clever Sports GmbH yapmaktadır. Max Dombrowka, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Max Dombrowka'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Dombrowka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Dombrowka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Dombrowka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Dombrowka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2011 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2012 yılında RW Essen

3 Ağu 2015 yılında Unterhaching

1 Temmuz 2021 yılında SV Meppen

Max Dombrowka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Dombrowka şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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