Paul Manske kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Manske Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Manske adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Manske Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Manske 13 Ağu 2001 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Manske Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM yapmaktadır. Paul Manske, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Manske'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Manske Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Manske isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Manske Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Manske futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zehlendorf U17

1 Temmuz 2018 yılında Zehlendorf U19

15 Temmuz 2020 yılında Altglienicke

1 Temmuz 2022 yılında SV Meppen

Paul Manske Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Manske şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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