Patrick De Paula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick De Paula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick De Paula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick De Paula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick De Paula 8 Eylül 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Patrick de Paula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick De Paula Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Patrick De Paula, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 24 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick De Paula'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Patrick De Paula Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/patrick.dpaula99/

Patrick De Paula Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrick De Paula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Patrick De Paula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick De Paula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras

24 Mart 2022 yılında Botafogo

Patrick De Paula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick De Paula şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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