Victor Sa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Sa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Sa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Sa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Sa 27 Mart 1994 tarihinde São José dos Campos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Victor Santos Sá şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Sa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Football Business yapmaktadır. Victor Sa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 26 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Sa'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Victor Sa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/victor_sa/?hl=com

Victor Sa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Sa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Sa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Sa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2014 yılında São José-SP

15 Temmuz 2015 yılında SV Kapfenberg

21 Temmuz 2017 yılında LASK

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg

17 Ağu 2021 yılında Al-Jazira

26 Mart 2022 yılında Botafogo

Victor Sa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Sa şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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